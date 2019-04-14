Новости Политика

Все видео этой рубрики
14 апреля 201920:02 Дмитрий Киселёв

Путин: будущее России не зависит от санкций

9 апреля Петербург собрал лидеров всех северных стран Европы, которые сошлись в прямой дискуссии на площадке Арктического форума. Само по себе событие уникальное, прямо полноценный североевропейский саммит, которого еще не было никогда. Но в то же время и все логично, ведь северяне оказались вроде как забытыми и выброшенными из диалога Восток — Запад на континенте.

В то время как, например, Германия ведет к себе газопровод "Северный поток-2", а боссы немецких автомобильных концернов Mercedes и Volkswagen встречаются с Путиным и расширяют свой бизнес с Россией, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия все еще как бы держат строй на северном фланге, словно кто-то забыл снять их с караула, и они дисциплинировано себе в ущерб продолжают поддерживать антироссийские санкции. И вот сейчас их словно прорвало.

В Петербург к Путину, словно тем же строем прибыли от викингов премьер Норвегии Эрна Сульберг и президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон, от варягов — премьер Швеции Стефан Левен, от бывшего в составе России Княжества Финляндского, а ныне Республики Финляндии — президент Саули Ниинисте.

Интересной была самоидентификация каждого. Лидер некогда имперской Швеции сказал, что у него теперь — маленькая страна. И как бы в подтверждение своего волнения и вдруг прорвавшихся комплексов сослался на Пушкина. Путин в ответ лишь слегка сыронизировал по поводу Карла ХII и предложил спокойно вернуться в наше время.

"Когда наш царь-реформатор Петр I и король-романтик Карл XII воевали между собой, делили территории, с того момента прошло очень много времени. И теперь некоторые проблемы, о которых мы говорим сегодня, можно решить, только объединяя усилия. Вот для этого мы сегодня собрались. Думаю, что это пойдет на пользу", — подчеркнул российский президент.

Но почему Путин назвал Карла XII как-то даже несколько снисходительно "романтиком"? Да потому, что ставший самодержцем в 15 лет Карл XII мечтал превратить Балтийское море во внутреннее море Швеции, хотя и без того Швеция, которую унаследовал король-подросток, была вторым по площади государством Европы после России.

В империю Карла XII входили Финляндия и Карелия, Прибалтика, огромная часть Норвегии и обширные земли в Северной Германии. Но королю-романтику этого было мало, и он все время воевал. Уехав во главе своего войска верхом из Стокгольма 17-летним мальчиком, спустя 18 лет Карл XII после бесконечных войн вернется в Стокгольм лишь в гробу с пулей в голове.

В какой-то момент Карл XII забрел и в Россию, оказавшись в 40 милях от Москвы, мечтая разбить и русского царя Петра Первого. Но не на того нарвался. Петр загнал шведа под Полтаву, и с тех пор в шведском это слово — символ сокрушительного поражения, а памятник Карлу XII в Стокгольме — это фигура короля-романтика с обнаженной шпагой и рукой, указывающей на Восток как мечта о реванше. Не сложилось.

Чувствуя шведскую грусть, Путин решает чуть разрядить обстановку, начав, правда, тоже со строк Пушкина. "Я хочу вспомнить и другое стихотворение — "Полтава". "Ура! Мы ломим, гнутся шведы" -- есть такие строчки по поводу Полтавского сражения. Теперь мы чаще всего вспоминаем об этом, когда смотрим игру сборной России по футболу и "Тре Крунур". К сожалению для наших болельщиков, мы не так часто можем воспроизвести эти строчки стихотворения, потому что блестящая шведская сборная по хоккею радует и своих болельщиков, и наших, и объединяет, кстати говоря: спорт объединяет наши страны в гуманитарном плане. Было бы очень хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял участие в играх Континентальной хоккейной лиги", — сказал Владимир Путин.

Это — о будущем. Пока же в Петербурге в противоположность премьеру из десятимиллионной "маленькой" Швеции премьер пятимиллионной Норвегии Эрна Сульберг говорила, что у нее большая страна. "А мы — крупная страна. Мы должны быть более подготовлены к поисково-спасательным операциям, мы должны быть готовы к экологическим катастрофам, мы должны помогать людям, живущим там", — отметила Сульберг.

Никто не спорил. Но продолжим о том, как скандинавы представлялись. Исландец назвал свою страну "скалой", но зато "активной". "Да, мы находимся в середине Северной Атлантики. Небольшая скала, но активная скала. У нас большой потенциал геотермальный", — подчеркнул Гудни Йоханнессон, президент Исландии . Но, конечно, всех покорил его очень приличный русский.

Вообще какая-то неловкость из-за этих дурацких санкций по поводу далекого от Скандинавии Крыма чувствовалась. На мой взгляд, в особенно неудобной позе в этом вопросе оказалась Финляндия, хотя президент Ниинисте старался, как мы уже говорили, держать строй.

"Очень ясно всем, я уверен, что санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся — это просто", — считает Ниинисте.

Вообще если вспомнить Крымскую войну, то финны в составе Российской империи воевали и на ней — в военных действиях на Балтике против англичан и французов. Сейчас вновь война вокруг Крыма — санкционная — и вновь финнов на нее мобилизуют. Впрочем, на человеческом уровне между русскими и финнами все хорошо.

Но президенты на двусторонней встрече все же предпочли в этом удостовериться.

"Я посетил наше генеральное консульство в Санкт-Петербурге, которое выдает самое большое количество виз в российским гражданам. Там подтвердили, что Петербург является первым городом по посещаемости финскими туристами в России, и когда я это услышал, я вспомнил ваши слова, сказанные несколько лет назад: "Они умеют вести себя нормально", — сказал Саули Ниинисте.

"Нормально, туристы ведут себя нормально, закусывают, так что все с ними в порядке", — сказал Путин.

А на панельной дискуссии Арктического форума Путин вспомнил длинный пас со стороны президента Ниинисте о транспондерах, приборах, которые позволяют идентифицировать военные самолеты. Сейчас ни Россия, ни НАТО на Севере транспондеры не включают, что тревожно и повышает риски.

"Президент Финляндии как представитель нейтрального государства некоторое время назад предложил, чтобы военные самолеты летали с включенными транспондерами, то есть с приборами, которые идентифицируют самолет. Мы согласились и сразу же внесли это предложение в рамках наших отношений с НАТО. Ответ со стороны НАТО отрицательный. Вот и спросите у НАТО, почему они не соглашаются? По-моему, это абсолютно здравое предложение. Технически непростое решение, для нас тоже непростое, но я такое поручение дал Генштабу, Минобороны, они готовы его реализовать. Пускай НАТО реализует, тогда будет понятно, какой самолет где летит, где он в данный момент времени находится. Наша авиационная активность в зоне Балтийского моря, в Арктике на порядок ниже, чем активность стран НАТО. Надо бы об этом знать", — заявил Владимир Путин.

Вел дискуссию журналист из компании Bloomberg Джон Фрайер. Обращаясь к Эрне Сульберг Фрайнер, премьер-министру Норвегии, почему-то сказал, что российские военные самолеты летали над Норвегией: "Недавно мы слышали новость о том, что два российских самолета-бомбардировщика пролетали над норвежской территорией. Не осложняют ли такие инциденты сотрудничество в Арктике?"

"Мы знаем, как реагировать на такие инциденты. Мы всегда информируем страны, когда ведем военные учения. Так ведет себя Норвегия. Если это масштабные учения НАТО, мы всегда приглашали российских наблюдателей. Мы были бы рады, если бы нас тоже почаще приглашали на учения", — сказала Эрне Сульберг Фрайнер.

В ответ Путин дал понять, что "приглашать почаще" можно, если лишь и чаще проводить сами учения. Но тогда это странная просьба со стороны норвежцев. "Я хочу, чтобы все об этом тоже знали, мы всегда приглашаем на все наши учения без исключения иностранных наблюдателей. Всегда. У нас есть определенные договоренности, они всегда присутствовали. И теперь по поводу самолетов. Наши военные самолеты не летают над территорией Норвегии. Их не было там и, надеюсь, не будет. Да, они в нейтральном воздушном пространстве находятся. Поэтому я здесь больших угроз никаких не вижу", — отметил Путин.

Закончили на хорошей ноте, хотя и ведущий Джон Фрайер вновь спрашивал, сколь зависит будущее России от санкций.

"Будущее России не зависит от санкций. Будущее России зависит только от нас, от того, насколько мы сможем эффективно преобразовать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько мы сможем эффективно все это использовать. Насколько мы сможем эффективно использовать внутренние ресурсы российской экономики. Давайте вернемся просто к нормальной политической жизни, осознаем, что мир взаимозависим и чтобы добиться общего результата, нужно работать вместе", — заявил глава российского государства.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

20:11

Умерла Биби Андерссон, работавшая с Ингмаром Бергманом

20:02

Завершились выборы в Финляндии

19:33

"Царская охота": украинские военные и правосеки постреляли друг друга

19:07

Орешкин поспорил с Кудриным

18:58

Захвачен еще один храм УПЦ

18:18

Эльдар Карагишиев арестован

18:17

Кондратюк уволился из-за разногласий с Порошенко

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: будущее России не зависит от санкций

Путин: будущее России не зависит от санкций

1 час назад
Ассанжа продали американцам

Ассанжа продали американцам

35 минут назад
Президент Украины строит из себя брутала, его конкурент играет с котятами

Президент Украины строит из себя брутала, его конкурент играет с котятами

19 минут назад
"Царская охота": украинские военные и правосеки постреляли друг друга

"Царская охота": украинские военные и правосеки постреляли друг друга

1 час назад
Чубайс рассказал, почему во всем виноват и куда дел свой ваучер

Чубайс рассказал, почему во всем виноват и куда дел свой ваучер

4 часа назад
Зеленский не пришел, зато Порошенко спел

Зеленский не пришел, зато Порошенко спел

2 часа назад
Восемь дней поисков: один из пропавших мальчиков найден мертвым

Восемь дней поисков: один из пропавших мальчиков найден мертвым

1 час назад
Белый дом хочет отправить нелегалов к демократам

Белый дом хочет отправить нелегалов к демократам

1 час назад
Срезали замки, избили людей: захвачен еще один храм УПЦ

Срезали замки, избили людей: захвачен еще один храм УПЦ

1 час назад
Умерла Биби Андерссон, работавшая с Ингмаром Бергманом

Умерла Биби Андерссон, работавшая с Ингмаром Бергманом

41 минута назад
"Спартак" в Ростове потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

"Спартак" в Ростове потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

21 минута назад
Российский борец Манцигов завоевал золото чемпионата Европы в Бухаресте

Российский борец Манцигов завоевал золото чемпионата Европы в Бухаресте

50 минут назад
Завершились выборы в Финляндии

Завершились выборы в Финляндии

59 минут назад
На киевских "дебатах" СБУ насчитала в три раза больше людей, чем МВД

На киевских "дебатах" СБУ насчитала в три раза больше людей, чем МВД

1 час назад
Орешкин поспорил с Кудриным

Орешкин поспорил с Кудриным

1 час назад
Умер скульптор Анатолий Дема

Умер скульптор Анатолий Дема

2 часа назад
Футболисты "Зенита" забили пять безответных мячей в ворота "Анжи"

Футболисты "Зенита" забили пять безответных мячей в ворота "Анжи"

2 часа назад
Эльдар Карагишиев арестован

Эльдар Карагишиев арестован

2 часа назад
Кондратюк, отвечавший за спецслужбы, уволился из-за разногласий с Порошенко

Кондратюк, отвечавший за спецслужбы, уволился из-за разногласий с Порошенко

2 часа назад
Заморожены счета распущенных органов власти Судана

Заморожены счета распущенных органов власти Судана

2 часа назад
Порошенко готовит грязный маневр

Порошенко готовит грязный маневр

3 часа назад
"Манчестер Сити" вышел в лидеры АПЛ, одержав девятую победу кряду, у Стерлинга дубль

"Манчестер Сити" вышел в лидеры АПЛ, одержав девятую победу кряду, у Стерлинга дубль

3 часа назад
American Airlines продлила запрет полетов Boeing 737 MAX

American Airlines продлила запрет полетов Boeing 737 MAX

3 часа назад
Мужчину, разбившего посольские машины в Лондоне, поместят в психбольницу

Мужчину, разбившего посольские машины в Лондоне, поместят в психбольницу

3 часа назад
Российские гимнасты выиграли медальный зачет чемпионата Европы

Российские гимнасты выиграли медальный зачет чемпионата Европы

3 часа назад
Чубайс процитировал последнее стихотворение Окуджавы, посвященное ему

Чубайс процитировал последнее стихотворение Окуджавы, посвященное ему

3 часа назад
Жительницу столицы Туркмении смыло мощным селевым потоком. Видео

Жительницу столицы Туркмении смыло мощным селевым потоком. Видео

3 часа назад
"Уже пора". Чубайс о пенсии, выходных и разговорах с Авдотьей Смирновой

"Уже пора". Чубайс о пенсии, выходных и разговорах с Авдотьей Смирновой

3 часа назад
Телеканал "Дойче велле" в Венесуэле отключили за критику властей

Телеканал "Дойче велле" в Венесуэле отключили за критику властей

4 часа назад
WikiLeaks опроверг публикацию "секретов всего мира" в ответ на арест Ассанжа

WikiLeaks опроверг публикацию "секретов всего мира" в ответ на арест Ассанжа

4 часа назад
Для поимки беглых преступников в Туве объявили план "Сирена"

Для поимки беглых преступников в Туве объявили план "Сирена"

4 часа назад
Незабываемые бомбардировки и запасы героина: российский дипломат оценил "успехи" НАТО

Незабываемые бомбардировки и запасы героина: российский дипломат оценил "успехи" НАТО

5 часов назад
Следком проверит, бил ли Милонов себя дверью

Следком проверит, бил ли Милонов себя дверью

5 часов назад
"Нам морду набили, и мы набили": Чубайс об олигархическом капитализме и Березовском

"Нам морду набили, и мы набили": Чубайс об олигархическом капитализме и Березовском

5 часов назад
В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

6 часов назад
"Мисс Россия" Алина Санько прокомментировала свою победу

"Мисс Россия" Алина Санько прокомментировала свою победу

6 часов назад
На артистку "Геликон-оперы" напали в Москве

На артистку "Геликон-оперы" напали в Москве

7 часов назад
Кремль: самостоятельные страны можно пересчитать по пальцам

Кремль: самостоятельные страны можно пересчитать по пальцам

7 часов назад
"Прагу" купили: что станет с легендарным рестораном

"Прагу" купили: что станет с легендарным рестораном

8 часов назад
На Южном Урале коммунальщики устроили грязевую бурю

На Южном Урале коммунальщики устроили грязевую бурю

9 часов назад
"Мусорный корабль капитана Дихлофоса": две российские студии снимут анимационный фильм

"Мусорный корабль капитана Дихлофоса": две российские студии снимут анимационный фильм

13.04.2019 14:32
Парадный Aurus Senat попал на видео

Парадный Aurus Senat попал на видео

12.04.2019 14:06
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

12.04.2019 15:06
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

11.04.2019 18:32