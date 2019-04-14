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Выборы на Украине 18 минут назад
На киевских "дебатах" СБУ насчитала в три раза больше людей, чем МВД
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что на стадион "Олимпийский" в Киеве, где в воскресенье, 14 апреля, выступал президент страны Петр Порошенко, пришли около 15 тысяч человек.
СБУ также отчиталась, что обеспечила "антитеррористическое сопровождение мероприятий", передает ТАСС.
Однако в МВД Украины ранее в воскресенье сообщили, что "Олимпийский" посетили около 5 тысяч человек. Сам же Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что на стадион пришли 20 тысяч его сторонников.
Порошенко приехал на стадион "Олимпийский", чтобы провести дебаты со своим соперником во втором туре президентских выборов Владимиром Зеленским. Но последний приглашение проигнорировал. Он неоднократно заявлял, что готов провести дебаты с Порошенко на стадионе 19 апреля и не намерен отказываться от этой даты.
Порошенко же, приехав в "Олимпийский", спел украинскую народную песню, затем пообщался с журналистами в отдельном зале, после чего всех пригласили сделать коллективное фото — по выражению Порошенко, "самое большое селфи".
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