Умерла Биби Андерссон, работавшая с Ингмаром Бергманом

Умерла известная шведская актриса Биби Андерссон. Она начала свою карьеру в 15-летнем возрасте, снявшись в рекламе у легендарного режиссера Ингмара Бергмана.

В 1958 году получила приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме Бергмана "На пороге жизни", передает ТАСС.

Женщина умерла в возрасте 83 лет. Последние 10 лет она жила в доме престарелых в Стокгольме, поскольку после инсульта не могла себя обслуживать.