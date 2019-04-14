Россиянин Евлоев стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев занял первое место в весовой категории до 97 кг на чемпионате Европы, который проходит в румынском Бухаресте. В финальном поединке 26-летний россиянин взял верх над Кириллом Миловым из Болгарии.

Бронзовые награды завоевали Матти Куосманен из Финляндии и Дьягоро Тимончини, представляющий Италию. Ранее на турнире еще один россиянин Абуязид Манцигов взял золото чемпионата Европы.

Сборная России по греко-римской борьбе досрочно выиграла общекомандный зачет.