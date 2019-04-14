"Ливерпуль" обыграл "Челси" и вновь возглавил чемпионат Англии

Футболисты "Ливерпуля" в рамках 34-го тура чемпионата Англии принимали на своем поле лондонский "Челси". Исход встречи решился во втором тайме, когда команда Юргена Клоппа отправила в ворота гостей две безответных мяча. Победа со счетом 2:0 позволила "красным" стать лидерами английского первенства.

В составе победителей мячи забили Садио Мане (51-я минута) и Мохамед Салах (53-я). Гости так и не сумели пробить вратаря хозяев поля бразильца Алисона Бекера.

"Ливерпуль" набрал 85 очков, обойдя "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в чемпионате. Правда, у команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе. "Челси" с 66 баллами расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.