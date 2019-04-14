Митингующие в Судане требуют передать власть гражданскому правительству

В Судане протестующие второй день пытаются убедить временный военный совет передать власть гражданскому правительству, передает канал "Россия 24".

Лидеры митингующих уже добились того, чтобы в отставку подал глава совета Ахмед Авад ибн Ауф. Однако новый лидер страны Абельфаттах аль-Бурхан уже заявил, что военные будут контролировать не только центральную власть в Судане, но также власть во всех отдельных регионах. По его словам, это продлится 2 года, потом правление перейдет к демократически сформированному правительству.

Пока Центробанк страны заблокировал счета всех органов власти, распущенных военных советом , — парламента, президентского аппарата и других структур.