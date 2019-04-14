Умерла вдова Милошевича

Скончалась вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович. Она умерла в России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на людей, близких к семье Маркович, вдова Милошевича скончалась от воспаления легких после двух перенесенных операций. Источник рассказал, что около месяца назад она упала и сломала правую руку. Женщине необходимо было лежать, однако у нее начались осложнения: в легких появилась жидкость, и в результате все это привело к трагическому исходу.

Мира Маркович родилась 10 июля 1942 года рядом с городом Пожаревац. Ее муж Слободан Милошевич похоронен на местном кладбище, и Маркович завещала похоронить себя там же.

Маркович получила в России политическое убежище, о чем российская генпрокуратура в 2010 году оповестила власти Сербии. Вместе с Маркович из Югославии уехал ее сын Марко Милошевич.