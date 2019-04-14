Тренер "Спартака" Кононов: тактика "Ростова" дает результат

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после проигрыша "Ростову" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу заявил, что соперник всегда делает ставку на контратаки. По его мнению, такая тактика приносит команде Валерия Карпина результат.

"Соперник стабильно играет "автобусом", ставит на контратаки. Я не могу сказать, что это плохая или хорошая тактика. Главное – она работает и дает результат", – цитирует Кононова РИА Новости.

Также наставник красно-белых высказался по поводу шансов "Спартака" на победу в чемпионате России. "Я верю в чемпионство до конца. Когда не будет шансов совсем, когда все будет потеряно, тогда не буду", – заявил главный тренер столичного клуба.

Напомним, что "Спартак" в гостях уступил "Ростову" со счетом 1:2. От "Зенита", лидирующего в РПЛ, москвичи отстают уже на 12 очков.