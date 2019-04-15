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15 апреля 201900:53

В мусульманском квартале Копенгагена полиция применила газ для разгона беспорядков

фото: Global Look Press

В ходе демонстрации сторонников одной из праворадикальных партий в мусульманском квартале Копенгагена — в районе Норребро — произошли беспорядки.

Представитель полиции Юрген Скув сообщил, что правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.

Организатором демонстрации стал лидер праворадикальной партии Stram Kurs Расмус Палудан. Он прославился тем, что в ходе одной из предыдущих акций публично сжег Коран, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен назвал произошедшее "бессмысленной провокацией".

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