Парламентские выборы в Финляндии: побеждает оппозиция

На выборах в парламент Финляндии побеждает оппозиционная Социал-демократическая партия — это результаты после подсчета почти всех бюллетеней. Лидер гонки набирает 17,7% голосов.

На втором месте идет партия "Истинные финны", у нее 17,5%. На третьем месте располагается Национальная коалиционная партия; далее, на четвертом месте, правящая партия "Финляндский центр" — у нее чуть меньше 14%.

Таким образом, как и после прошлых выборов, финским политикам придется формировать коалиционное правительство, передает телеканал "Россия 24".