"ПСЖ" пропустил пять мячей от "Лилля" в чемпионате Франции

В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.

В составе победителей мячи забили Николя Пепе, Жонатан Бамба, Габриэль и Жозе Фонте, а еще один гол оказался на счету Тома Менье, поразившего собственные ворота. За парижан отличился Хуан Бернат.

Несмотря на поражение, "ПСЖ" уверенно лидирует в чемпионате Франции. После 31 игры в его активе 81 очко. Идущий вторым "Лилль" отстает от столичного клуба на 17 баллов.