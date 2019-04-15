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15 апреля 201903:13

Снова холостяк: Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли

Брэд Питт официально стал холостяком. Джоли и Питт больше не муж и жена. Брак актеров наконец расторгнут.

Бывшие супруги получили долгожданный документ об официальном расторжении брака. Теперь им осталось завершить раздел многомиллионных активов, который может затянуться еще на несколько месяцев, но адвокаты пары рассчитывают завершить тяжбу до конца года. Судья постановил продлить рассмотрение их дела до 31 декабря 2019 года. Также перед актерами стоит вопрос об определении права опеки над шестью детьми.

Пикантность моменту придает недавно появившаяся информация из близкого окружения Анджелины Джоли. Якобы, актриса намеренно затягивала бракоразводный процесс, потому что хотела помириться с мужем.

"Анджелина дала понять Брэду, что хочет вновь быть с ним. Она мечтает воссоединить семью и дать второй шанс их браку. Вот почему Джоли затягивает с разводом и усложняет дело", — рассказал источник из окружения звезды британской газете The Sun.

Инсайдер уточнил, что Питт, узнав о намерениях бывшей жены, не горит желанием возвращаться к ней. По словам друзей актера, в ходе бракоразводного процесса Анджелина "хорошенько потрепала ему нервы". С самого начала развода Брэд был инициатором сохранения дружеских отношений ради общих детей.

"Он просто хотел, чтобы все было улажено. На самом деле, это могло случиться больше года назад, но она не отпустила Брэда", — рассказали друзья семьи.

Именно поэтому теперь актер торопится уладить все вопросы по разделу имущества и опеке.

"Я вижу, что происходит у друзей во время развода. Один из супругов буквально хочет уничтожить второго. Они тратят годы на эту ненависть. Я не хочу так жить".

Актеры встретились в 2005 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В 2006 году у них родилась дочь Шайло, в 2008 – близнецы Вивьен и Нокс. Спустя шесть лет после рождения близнецов пара решила узаконить свои отношения. Свадьба прошла во Франции, но официальный брак знаменитостей продлился всего два года.

В 2016 году Джоли подала на развод. Среди возможных причин развода в прессе называли и измены актера, и пристрастие к алкоголю и наркотикам, и жестокое обращение с детьми, и неконтролируемые вспышки гнева.

По признанию самого актера, главной причиной развода была только одна — он слишком много пил.

"Когда у меня появилась семья, завязал со многими привычками, кроме пьянства. С конца учебы в колледже не могу вспомнить день, когда бы не употреблял алкоголь. Я много пил, и это стало проблемой", — пишет "GQ Style".

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