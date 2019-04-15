Снова холостяк: Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли
Брэд Питт официально стал холостяком. Джоли и Питт больше не муж и жена. Брак актеров наконец расторгнут.
Бывшие супруги получили долгожданный документ об официальном расторжении брака. Теперь им осталось завершить раздел многомиллионных активов, который может затянуться еще на несколько месяцев, но адвокаты пары рассчитывают завершить тяжбу до конца года. Судья постановил продлить рассмотрение их дела до 31 декабря 2019 года. Также перед актерами стоит вопрос об определении права опеки над шестью детьми.
Пикантность моменту придает недавно появившаяся информация из близкого окружения Анджелины Джоли. Якобы, актриса намеренно затягивала бракоразводный процесс, потому что хотела помириться с мужем.
"Анджелина дала понять Брэду, что хочет вновь быть с ним. Она мечтает воссоединить семью и дать второй шанс их браку. Вот почему Джоли затягивает с разводом и усложняет дело", — рассказал источник из окружения звезды британской газете The Sun.
Инсайдер уточнил, что Питт, узнав о намерениях бывшей жены, не горит желанием возвращаться к ней. По словам друзей актера, в ходе бракоразводного процесса Анджелина "хорошенько потрепала ему нервы". С самого начала развода Брэд был инициатором сохранения дружеских отношений ради общих детей.
"Он просто хотел, чтобы все было улажено. На самом деле, это могло случиться больше года назад, но она не отпустила Брэда", — рассказали друзья семьи.
Именно поэтому теперь актер торопится уладить все вопросы по разделу имущества и опеке.
"Я вижу, что происходит у друзей во время развода. Один из супругов буквально хочет уничтожить второго. Они тратят годы на эту ненависть. Я не хочу так жить".
Актеры встретились в 2005 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В 2006 году у них родилась дочь Шайло, в 2008 – близнецы Вивьен и Нокс. Спустя шесть лет после рождения близнецов пара решила узаконить свои отношения. Свадьба прошла во Франции, но официальный брак знаменитостей продлился всего два года.
В 2016 году Джоли подала на развод. Среди возможных причин развода в прессе называли и измены актера, и пристрастие к алкоголю и наркотикам, и жестокое обращение с детьми, и неконтролируемые вспышки гнева.
По признанию самого актера, главной причиной развода была только одна — он слишком много пил.
"Когда у меня появилась семья, завязал со многими привычками, кроме пьянства. С конца учебы в колледже не могу вспомнить день, когда бы не употреблял алкоголь. Я много пил, и это стало проблемой", — пишет "GQ Style".
Сейчас
"Примадонна" российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей
Картина дня
-
Чубайс рассказал, почему во всем виноват
- Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском"
- Милонова избили дверью
- Ассанж готов сотрудничать со шведской юстицией
- В Туве сбежали особо опасные преступники
Самое читаемое
-
Приму московского театра изнасиловал поклонник
- Восемь дней поисков: один из пропавших мальчиков найден мертвым
- Муж-неудачник задушил жену-миллионершу. Видео
- Мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей. Видео
- Известный актер умер под смех зрителей прямо на сцене
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Экономический кризис 1980-х: СССР vs США
- Гаагский суд отказался расследовать военные преступления армии США и ЦРУ в Афганистане
- Профицит бюджета России достиг в январе-марте 545,7 млрд рублей
- 6 достижений России в освоении космоса
- Прогноз: рубль изучит первые пять уроков так и не состоявшегося пока Брекзита
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России
- АвтоВАЗ прекращает поставки автомобилей Lada в Западную Европу
- Машины по программам господдержки скоро закончатся
- Правительство утвердило правила тюнинга и переделок автомобилей
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
- Собянин хочет превратить Капотню в парк
- Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель
- Коммунальщики устроили грязевую бурю
- Дети вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы
- В Москве появятся дома престарелых для животных
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Звезды становятся ближе
- Порошенко и Зеленский едут на смотрины
- Оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?