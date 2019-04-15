Черышев принял участие в победном матче "Валенсии" против "Леванте"

В рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" на своей домашней арене принимала команду "Леванте". Хозяева поля добились победы со счетом 3:1. Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев отыграл все 90 минут матча.

Любопытно, что в этой встрече мячи были забиты исключительно футболистами "Валенсии". У победителей дублем отметился Санти Мина, отличившись на второй и 63-й минутах матча. Еще один мяч оказался на счету Гонсалу Гедеша (57-я минута). А вот Карлос Солера стал автором автогола. Он срезал мяч в собственные ворота на 56-й минуте.

"Летучие мыши" занимают шестое место в чемпионате Испании, набрав 49 очков после 32 игр. "Леванте" с 33 баллами располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги.