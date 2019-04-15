На Сахалине разработали программу по трехкратному увеличению турпотока

Власти Сахалина называют туризм стратегическим направлением экономики региона. Подготовлена программа, которая позволит увеличить ежегодный туристический поток в регион в три раза.

Как сообщил РИА Новости врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, для развития туризма на Сахалине благоприятные условия: природа, хорошая экология, круглогодичная рыбалка, охота, спортивный туризм. В этой отрасли может трудиться значительная часть жителей области.

Он отметил, что подготовлена специальная программа на миллион туристов в год (тройное увеличение потока туристов), рассчитанная на ближайшие пять-шесть лет. Морские ворота смогут обеспечивать до трети туристического пассажиропотока.

По словам Валерия Лимаренко, власти ищут способ сделать глубоководный порт в Корсакове (располагается в 40 километрах от Южно-Сахалинска на берегу залива Анива) для захода круизных судов. А для этого, сказал он, нужно построить гидросооружение стоимостью в 20 миллиардов рублей​​​.

Также Лимаренко рассчитывает, что если будет решен вопрос с безвизовым режимом между Сахалином и Хоккайдо, то морское сообщение между ними будет очень востребовано.