Переход на "цифру": начался второй этап отключения аналогового телевещания

Два десятка регионов РФ с понедельника переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.

Совсем недавно их было восемь, теперь к новому формату присоединяются еще двадцать. В понедельник утром прекратят вещание в аналоговом формате все основные федеральные, общероссийские каналы в Москве и Подмосковье, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Мордовии, Ставропольском крае, Удмуртии, Чувашии и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Отключение аналогового телевизионного вещания в России проходит в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля — еще семь регионов, сейчас начался второй этап (с 15 апреля). Третья волна начнется 3 июня.

В регионы так называемой "второй волны" прибудут руководители 40 филиалов Российской телерадиовещательной сети (РТРС), чтобы изучить опыт коллег. Обучение проходят не только технические специалисты, но и волонтеры.



Последние не только устанавливают оборудование, но и помогают доставить его из магазинов или почтовых отделений, где приставки тоже продаются. За тем, чтобы цены не росли, следит антимонопольная служба. Для тех россиян, что испытывают финансовые трудности, власти регионов разработали специальные программы поддержки.

Четкую, ясную цифровую картинку телевизор, произведенный после 2012 года, распознает самостоятельно. Нужна лишь дециметровая антенна, если нет подключения к кабелю или спутнику. Более старым образцам не обойтись без специальных приставок.



Кроме того, специалисты РТРС запустили в соцсетях и мессенджерах специального чат-бота, который мгновенно по запросу присылает всю необходимую информацию. Например, про то, что региональное телевидение свою работу продолжит и в аналоге. Или о том, что беспокоиться о подключении цифрового ТВ нужно лишь в том случае, если рядом с логотипом федерального канала красуется белая буква "А". Если ее нет, значит телевизор уже принимает цифровой сигнал.