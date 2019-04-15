Переход на "цифру": начался второй этап отключения аналогового телевещания
Два десятка регионов РФ с понедельника переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.
Совсем недавно их было восемь, теперь к новому формату присоединяются еще двадцать. В понедельник утром прекратят вещание в аналоговом формате все основные федеральные, общероссийские каналы в Москве и Подмосковье, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Мордовии, Ставропольском крае, Удмуртии, Чувашии и в Ямало-Ненецком автономном округе.
Отключение аналогового телевизионного вещания в России проходит в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля — еще семь регионов, сейчас начался второй этап (с 15 апреля). Третья волна начнется 3 июня.
В регионы так называемой "второй волны" прибудут руководители 40 филиалов Российской телерадиовещательной сети (РТРС), чтобы изучить опыт коллег. Обучение проходят не только технические специалисты, но и волонтеры.
Последние не только устанавливают оборудование, но и помогают доставить его из магазинов или почтовых отделений, где приставки тоже продаются. За тем, чтобы цены не росли, следит антимонопольная служба. Для тех россиян, что испытывают финансовые трудности, власти регионов разработали специальные программы поддержки.
Четкую, ясную цифровую картинку телевизор, произведенный после 2012 года, распознает самостоятельно. Нужна лишь дециметровая антенна, если нет подключения к кабелю или спутнику. Более старым образцам не обойтись без специальных приставок.
Кроме того, специалисты РТРС запустили в соцсетях и мессенджерах специального чат-бота, который мгновенно по запросу присылает всю необходимую информацию. Например, про то, что региональное телевидение свою работу продолжит и в аналоге. Или о том, что беспокоиться о подключении цифрового ТВ нужно лишь в том случае, если рядом с логотипом федерального канала красуется белая буква "А". Если ее нет, значит телевизор уже принимает цифровой сигнал.
Сейчас
"Примадонна" российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей
Картина дня
-
Чубайс рассказал, почему во всем виноват
- Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском"
- Милонова избили дверью
- Ассанж готов сотрудничать со шведской юстицией
- В Туве сбежали особо опасные преступники
Самое читаемое
-
Приму московского театра изнасиловал поклонник
- Восемь дней поисков: один из пропавших мальчиков найден мертвым
- Муж-неудачник задушил жену-миллионершу. Видео
- Мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей. Видео
- Известный актер умер под смех зрителей прямо на сцене
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Экономический кризис 1980-х: СССР vs США
- Гаагский суд отказался расследовать военные преступления армии США и ЦРУ в Афганистане
- Профицит бюджета России достиг в январе-марте 545,7 млрд рублей
- 6 достижений России в освоении космоса
- Прогноз: рубль изучит первые пять уроков так и не состоявшегося пока Брекзита
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России
- АвтоВАЗ прекращает поставки автомобилей Lada в Западную Европу
- Машины по программам господдержки скоро закончатся
- Правительство утвердило правила тюнинга и переделок автомобилей
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
- Собянин хочет превратить Капотню в парк
- Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель
- Коммунальщики устроили грязевую бурю
- Дети вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы
- В Москве появятся дома престарелых для животных
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Звезды становятся ближе
- Порошенко и Зеленский едут на смотрины
- Оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?