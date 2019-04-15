Встреча лидеров России и КНДР может состояться в конце апреля

Визит руководителя КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться уже на следующей неделе во Владивостоке.

Президент России Владимир Путин 26-27 апреля примет участие в форуме "Один пояс — один путь" в Китае. Его встреча с Ким Чен Ыном состоится за день-два до или непосредственно после этого мероприятия, передает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

Сообщения о визите Ким Чен Ына в Россию стали появляться после второго саммита КНДР-США, прошедшим в конце февраля во Вьетнаме (встреча завершилась безрезультатно, но руководители стран договорились продолжить диалог – подробнее о результатах встречи и ее геополитическом значении можно узнать из передачи на сайте Вести FM от 3 марта 2019 года).

Сразу после этого Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в марте три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.

В начале апреля Северную Корею с рабочим визитом посетил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Главный акцент визита был сделан на сотрудничестве в области безопасности и работе правоохранительных органов.