Шайба Тарасенко не помогла "Сент-Луису" обыграть "Виннипег"

В Сент-Луисе местные "блюзмены" принимали на своей площадке "Виннипег Джетс". Третья игра серия плей-офф Кубка Стэнли завершилась победой гостей со счетом 6:3. У проигравших одну из шайб забросил россиянин Владимир Тарасенко.

В составе победителей дубль оформил Кайл Коннор. Еще по голу записали в свой актив Брэндон Танев, Патрик Лайне, Дастин Баффлин и Кевин Хэйз. У хозяев льда отличились Владимир Тарасенко, Давид Перрон и Александр Стин.

"Джетс" одержали первую победу в противостоянии с "Сент-Луисом". Счет в серии стал 2:1 в пользу "блюзменов". Следующая игра состоится 17 апреля в Сент-Луисе.