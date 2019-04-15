Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
15 апреля 201906:10

В Туве поймали двух сбежавших заключенных, в бегах еще семь

Михаил Терещенко/ТАСС

Полиция задержала двух сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Всего из изолятора сбежало девять человек.

Побег был совершен в воскресенье, 14 апреля, сообщает ТАСС. Двое заключенных избили и порезали ножом дежурного сотрудника полиции, после чего они открыли остальные камеры и с еще семью арестантами (среди них те, кто получил сроки за разбой, грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью) бросились в бега.

На поиски бандитов направлено более 100 человек, в том числе с помощью полицейских из Хакасии и Красноярского края.

Сейчас

06:07

"Примадонна" российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

05:11

В третьем реакторе "Фукусимы" началось извлечение топливных стержней

04:37

Российские специалисты представили эффективное средство против рака

03:13

Снова холостяк: Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли

01:13

В мусульманском квартале Копенгагена полиция применила газ для разгона беспорядков

23:29

В Тульской области перевернулся автобус с детьми

20:11

Умерла Биби Андерссон, работавшая с Ингмаром Бергманом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Война в Ливии: итоги 10-дневных сражений, реакция Запада и России

Война в Ливии: итоги 10-дневных сражений, реакция Запада и России

5 часов назад
ДТП под Тулой: пятерых детей отправили в больницу

ДТП под Тулой: пятерых детей отправили в больницу

3 часа назад
Переход на "цифру": начался второй этап отключения аналогового телевещания

Переход на "цифру": начался второй этап отключения аналогового телевещания

2 часа назад
Зеленский не хочет играть по чужим правилам

Зеленский не хочет играть по чужим правилам

8 часов назад
Чубайс откровенно рассказал о приватизации, санкциях и наноиндустрии

Чубайс откровенно рассказал о приватизации, санкциях и наноиндустрии

8 часов назад
Парламентские выборы в Финляндии: побеждает оппозиция

Парламентские выборы в Финляндии: побеждает оппозиция

4 часа назад
В третьем реакторе "Фукусимы" началось извлечение топливных стержней

В третьем реакторе "Фукусимы" началось извлечение топливных стержней

1 час назад
Встреча лидеров России и КНДР может состояться в конце апреля

Встреча лидеров России и КНДР может состояться в конце апреля

40 минут назад
Российские специалисты представили эффективное средство против рака

Российские специалисты представили эффективное средство против рака

1 час назад
В Сочи открывается крупнейший форум мировой атомной отрасли

В Сочи открывается крупнейший форум мировой атомной отрасли

5 часов назад
В Судане снята цензура в СМИ

В Судане снята цензура в СМИ

6 часов назад
Половину крабовых квот будут разыгрывать на аукционах

Половину крабовых квот будут разыгрывать на аукционах

7 часов назад
Умерла вдова Милошевича

Умерла вдова Милошевича

7 часов назад
Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян

Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян

9 часов назад
Генеральная уборка в Арктике: уже есть результаты

Генеральная уборка в Арктике: уже есть результаты

8 часов назад
Трамп дистанцировался от WikiLeaks

Трамп дистанцировался от WikiLeaks

8 часов назад
Россиянин Евлоев стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Россиянин Евлоев стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

9 часов назад
Президент Украины строит из себя брутала, его конкурент играет с котятами

Президент Украины строит из себя брутала, его конкурент играет с котятами

9 часов назад
"Спартак" в Ростове потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

"Спартак" в Ростове потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

9 часов назад
Ассанжа продали американцам

Ассанжа продали американцам

9 часов назад
Умерла Биби Андерссон, работавшая с Ингмаром Бергманом

Умерла Биби Андерссон, работавшая с Ингмаром Бергманом

9 часов назад
Российский борец Манцигов завоевал золото чемпионата Европы в Бухаресте

Российский борец Манцигов завоевал золото чемпионата Европы в Бухаресте

9 часов назад
Путин: будущее России не зависит от санкций

Путин: будущее России не зависит от санкций

10 часов назад
"Царская охота": украинские военные и правосеки постреляли друг друга

"Царская охота": украинские военные и правосеки постреляли друг друга

10 часов назад
Умер скульптор Анатолий Дема

Умер скульптор Анатолий Дема

11 часов назад
Футболисты "Зенита" забили пять безответных мячей в ворота "Анжи"

Футболисты "Зенита" забили пять безответных мячей в ворота "Анжи"

11 часов назад
Мужчину, разбившего посольские машины в Лондоне, поместят в психбольницу

Мужчину, разбившего посольские машины в Лондоне, поместят в психбольницу

12 часов назад
Российские гимнасты выиграли медальный зачет чемпионата Европы

Российские гимнасты выиграли медальный зачет чемпионата Европы

12 часов назад
Незабываемые бомбардировки и запасы героина: российский дипломат оценил "успехи" НАТО

Незабываемые бомбардировки и запасы героина: российский дипломат оценил "успехи" НАТО

14 часов назад
"Мисс Россия" Алина Санько прокомментировала свою победу

"Мисс Россия" Алина Санько прокомментировала свою победу

15 часов назад
"Прагу" купили: что станет с легендарным рестораном

"Прагу" купили: что станет с легендарным рестораном

17 часов назад
На Южном Урале коммунальщики устроили грязевую бурю

На Южном Урале коммунальщики устроили грязевую бурю

18 часов назад
"Мусорный корабль капитана Дихлофоса": две российские студии снимут анимационный фильм

"Мусорный корабль капитана Дихлофоса": две российские студии снимут анимационный фильм

13.04.2019 14:32
Парадный Aurus Senat попал на видео

Парадный Aurus Senat попал на видео

12.04.2019 14:06
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

12.04.2019 15:06
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

11.04.2019 18:32