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15 апреля 201906:24

Тайгер Вудс спустя десять лет вновь выиграл турнир Большого шлема

EPA

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс стал победителем соревнований "Мастерс" в Огасте. Последний раз он выигрывал турниры Большого шлема десять с лишним лет назад. Победа на мэйджорах стала для 43-летнего Вудса уже 15-й в профессиональной карьере.

"Я действительно ничего не мог делать. К счастью, операция дала мне шанс на нормальную жизнь. Вдруг я понял, что снова могу махать клюшкой для гольфа", – цитирует Вудса РИА Новости.

Напомним, что американец вернулся в большой спорт в 2017 году после ряда сложных операций на позвоночнике. Сейчас он занимает 12-е место в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов.

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