В Сети набирает обороты новый вид мошенничества

В Роскомнадзор и МВД поступили жалобы от Интернет-пользователей на мошенничество под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение.

Мошенническая схема проста: пользователи получали предложение поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением, после чего их просили заплатить комиссию "за перевод документов", но при этом надо было ввести данные банковской карты. Источник, рассказавший про эту схему, утверждает, что при выводе средств использовалась платежная система Tele2: "Сервер, к которому подключен мошеннический сайт, эмулирует плательщика на сайте Tele2, и сумма переводится в пользу заранее купленной сим-карты оператора". После чего через личный кабинет на сайте оператора мошенник, якобы, выводит средства.

В Роскомнадзоре говорят, что установить факты мошенничества можно только по результатам оперативно-розыскной деятельности, что не входит в сферу полномочий ведомства. МВД никак не прокомментировало ситуацию, сообщает "Коммерсантъ".

В пресс-службе Tele2 рассказали, что жалоб на мошенничество в последнее время не поступало, а компания в свою очередь принимает все необходимые меры по борьбе с мошенниками в соответствии с законом.