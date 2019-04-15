Минобороны представило редкие фотографии легендарных полководцев в кругу семьи

В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на официальном сайте Минобороны России стартовал специальный раздел с уникальными фотоснимками полководцев и военачальников "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы".

В мультимедийном разделе представлены уникальные семейные фотографии, показывающие легендарных полководцев в кругу семьи, на отдыхе и за любимыми занятиями. Знаменитые военачальники предстанут перед посетителями выставки любящими отцами, дедами и мужьями.

Посетителям раздела представлены фотоснимки маршала Советского Союза Георгия Жукова на отдыхе в Сочи и Константина Рокоссовского на охоте, главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна, танцующего с женой, а также Семена Буденного с маленьким сыном в военной форме.