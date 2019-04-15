В "Зарядье" пройдут барочные баталии для детей

20 апреля в Малом зале "Зарядья" состоится концерт-фантазия c участием детских барочных ансамблей.

"Барочные баталии" – концерт для детей и с участием детей, в котором поднимается совсем недетская тема войны. За 300 лет господства барокко Европа пережила целый ряд кровопролитных воин, и это нашло свое отражение в творчестве композиторов.

"Турецкий марш" и "Савойский марш", сюита Battalia и сюита "Школа фехтования"… В концерте прозвучат шедевры инструментальной музыки, отразившие как в трагическом, так и в юмористическом ключе военную историю Европы.

Юные слушатели познакомятся не только с новыми жанрами барочной музыки, но и инструментами тех времен. В концерте будут звучать такие редкие инструменты, как требл виола, корнамуз, гиджак, фидль, басовые и теноровые флейты, видовые ударные инструменты.

"Сражаться" на музыкальном поле в Малом зале "Зарядья" будет два коллектива: барочный консорт Tempo Restauro (художественный руководитель и дирижер – Мария Максимчук) и Молодежный ансамбль старинной музыки La Campanella.

Костюмированный концерт для детей "Барочные баталии" состоится 20 апреля в 12:00 в Малом зале "Зарядья".