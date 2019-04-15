Теннисистка Дьяченко скакнула на 22 строчки вверх в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг теннисисток. По состоянию на 15 апреля наилучший прогресс среди российских спортсменок продемонстрировала Виталия Дьяченко, которая скакнула вверх сразу на 22 позиции.

28-летняя россиянка теперь вместо 95-й позиции располагается на 73-й. Также отыграла девять позиций и Светлана Кузнецова, которая теперь замыкает первую сотню лучших теннисисток мира. Вера Звонарева с 86-й строчки переместилась на 85-ю, Вероника Кудерметова – с 83-й на 76-ю. Первой же ракеткой России по-прежнему остается Дарья Касаткина, которая сохранила свою 22 позицию. Мария Шарапова также осталась на 28-м месте.

В Топ-10 все остались при своих – первый номер рейтинга сохранила японка Наоми Осака. Вторым номером рейтинга является румынка Симона Халеп, замыкает тройку лучших чешка Петра Квитова.