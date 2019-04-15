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Выборы на Украине 43 минуты назад
"Я прийшов, тебе нема": Порошенко провел дебаты сам с собой
На Украине в воскресенье пройдет второй тур выборов в президенты. Накануне в Киеве на стадионе "Олимпийский" Петр Порошенко так и не дождался своего оппонента: Владимир Зеленский не приехал. Он неоднократно называл другую дату встречи. В итоге Порошенко прождал его почти час и в одиночестве отвечал на вопросы журналистов. И то ли от горя, то ли от радости запел.
Электорат ликует. Порошенко танцует. Зеленский за происходящим наблюдает. Пользователи социальных сетей, заметили, как он подключился к онлайн-трансляции так называемых дебатов в "Олимпийском". Его оппонент времени зря не тратил – рассаживал людей на стадионе.
- Пожалуйста, подвиньтесь вправо, на стадионе нет места. Большая просьба — проходите еще на этот сектор, потому что там уже нет места. В национальном спортивном комплексе нет места!
Чтобы достучаться до каждого, говорил и в микрофон, и в громкоговоритель. Из 80 секторов на стадионе сторонники Порошенко заняли шесть. Но гаранту все казалось, что места больше нет. Определится с количеством людей помогла полиция:
"Нацполиция и Нацгвардия обеспечили публичную безопасность во время проведения мирного собрания граждан, на котором присутствовали до 5 тысяч людей".
Их видно и сверху, но такую картинку украинские каналы не транслировали.
Порошенко честно работал за двоих. Украинский лидер провел первые в истории монодебаты, которые полностью посвятил своему оппоненту.
"Это дебаты, на которые мы тут с вами собрались и где господина Зеленского пока что нет. А ведь его приглашали для того, чтобы он хоть что-то рассказал. Как он видит европейскую интеграцию Украины, если, не приведи Господь, он станет президентом", — сказал Порошенко.
Дебаты по телефону, дебаты одиночные, не было только дебатов совместных. По данным соцопросов, их ожидает больше 70 процентов украинцев. Дебаты тет-а-тет запланированы на 19 апреля. Но теперь не совпадает место. Зеленский проведет их на стадионе "Олимпийский". Об этом говорят в его штабе.
"Владимир Александрович точно обозначил дату, когда будут происходить дебаты. Это предусмотрено действующим законодательством, – подчеркнул спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. – Это 19 апреля. И в принципе с этим был согласен Порошенко. Почему теперь все началось меняться? Стадион — не стадион, время неизвестно какое".
Петр Порошенко в этот же день, но в студии "Общественного телевидения". Мотив украинских дебатов как в песне Газманова "Морячка": "Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак".
В Сети и на телевидении из кандидата Зеленского сначала хотела сделать наркомана, но не вышло, а теперь виртуального президента.
- Вы правда считаете, что Зеленский все это время где-то в Африке отдыхает, а это его голограмма?
- А почему бы и нет? Может быть, двойники.
Сам Зеленский на черный пиар не отвечает. "Мне не нужно доказывать обществу, что я не наркоман, — говорит он. — Поэтому для меня это было обидно, остро. Но я сильный парень. Я не готов менять свои условия и позиции".
До выборов на Украине остается ровно неделя.
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