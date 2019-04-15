На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро поезда ходят с увеличенными интервалами, передал "Интерфакс".

Пассажиров фиолетовой ветки начали информировать об увеличении интервалов в движении поездов от станции "Октябрьское поле" по направлению в центр около 09:30.