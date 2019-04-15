Эталон профессионализма: Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. В поздравительной телеграмме говорится, что талант и неординарные вокальные данные певицы, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли ее на вершину эстрадного Олимпа. "Вы снискали поистине всенародную славу", — говорится в телеграмме.

"Особо отмечу ваш личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, участие в судьбе одаренных исполнителей, которым вы открыли дорогу на большую сцену, для которых навсегда останетесь эталоном профессионализма и преданности избранному делу", — подчеркнул Путин.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Она завоевала Гран-при XI международного песенного конкурса "Золотой Орфей" (Солнечный Берег, Болгария) в 1975 году с песней "Арлекино". Конкурс был показан по советскому телевидению, после чего к Пугачевой пришла популярность, передает ТАСС.

Пугачева выпустила 17 студийных музыкальных альбомов, в ее репертуаре около 500 песен.