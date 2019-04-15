Катался в трусах на скейте и ругался с охраной: почему эквадорские дипломаты устали от Ассанжа

В нижнем белье катался на скейте по маленьким коридорам дипмиссии, конфликтовал с охраной, водил гостей и не следил за гигиеной. Эквадорские дипломаты рассказали, почему устали от Джулиана Ассанжа, и даже распространили видеокадры с камер в посольстве, которые специально установили, чтобы круглосуточно следить за основателем WikiLeaks. Любопытно, что эти кадры появились только сейчас, когда во всем мире проходят акции с требованиями освободить Ассанжа.

Дверь в комнату, где Джулиан Ассанж провел последние семь лет, теперь на замке.

"Он был удивлен. Он вскочил и выбежал из комнаты. На этой двери стоит кодовый замок, цифры знал только он. Так что он заперся внутри", — рассказал посол Эквадора в Великобритании Хайме Марчан.



Что было потом — известно: полицейские заставили Ассанжа выйти и буквально выволокли с территории эквадорского посольства. Глава дипмиссии теперь объясняет: это вынужденная мера.

"Он вмешивался в политику. Занимался этим во время американских выборов. В Испании — относительно весьма чувствительного вопроса Каталонии. К тому же он пытался вмешиваться в политику Эквадора", — подчеркивает посол.

В политику Эквадора он вмешивался вот так: поскольку выходить наружу права не имел, катался на скейте по территории дипмиссии. Фото как доказательство злостных нарушений Ассанжем режима пребывания теперь распространяют власти Эквадорской страны. Кадры получили, установив видеокамеры, чтобы следить за беспокойным гостем 24 часа в сутки.

"Они лишили его доступа в Интернет, поместили камеры в каждую комнату, ограничили ему право на посещения и не позволяли общаться с прессой. Они использовали давление, чтобы усугубить ситуацию, было хуже, чем в тюрьме, без прогулок или социальной жизни. Но он — борец".

Соратники утверждают: условия в тюрьме Бэлмарш, где теперь содержат основателя Викиликс, немногим суровее тех, в которых Джулиан Ассанж провел последние годы и очень постарел. Увидев кадры ареста, отец задержанного Джон Шиптон ужаснулся: говорит, в свои 74 он выглядит лучше, чем сын в 47.

"Министерство иностранных дел Австралии и премьер-министр должны сделать что-то самым тщательным образом. Этот вопрос нужно решить по всеобщему согласию. Я знаю, что обсуждалась возможность официально запросить экстрадицию Джулиана в Австралию", — заявил Джон Шиптон.

Впрочем, пока до всеобщего согласия, кажется, очень далеко. В Париже его фотографии на плакатах "желтых жилетов". В Сиднее проходят митинги, где требуют его освободить. А в США выходят статьи о том, в какую из тюрем отправят Джулиана Ассанжа, когда Вашингтон добьется экстрадиции:

"Как только он будет доставлен на американскую землю, рожденному в Австралии основателю WikiLeaks предъявят множество обвинений, включая шпионаж, благодаря которым он отправится в тюрьму до конца своих дней".

И хотя вопрос с экстрадицией не урегулирован и, по словам юристов, может растянуться на годы, в США, похоже, не сомневаются, что своего добьются. Помешать может разве что Швеция, где рассматривают возможность возобновить уголовное дело о преступлениях сексуального характера, в которых обвиняли Джулиана Ассанжа.

"Джулиан никогда не опасался предстать перед британским или шведским правосудием. Это дело всегда было связано с его категорическим нежеланием столкнуться с американским не-правосудием, — заявила Дженнифер Робинсон, адвокат Джулиана Ассанжа. — В 2010 году я занималась его делом, когда появился первоначальный шведский запрос. Мы уже тогда предупреждали, что он столкнется с риском экстрадиции в США за публикации WikiLeaks. И именно это сейчас происходит. Он был прав. Мы были правы, что опасались этого все эти годы".

Теперь, когда опасения оправдались, юристы Ассанжа рассказывают: дать показания шведским прокурорам Джулиан Ассанж предлагал все эти годы. В обмен требовал только одного — гарантий, что Стокгольм не выдаст его США ни при каких условиях.

Согласиться на условия Ассанжа шведская прокуратура так и не решилась. Предпочла не связываться и дело закрыть. Теперь перед аналогичной дилеммой стоит Лондон. С одной стороны, гарантированная законом свобода слова. С другой — американские союзники, которые умеют находить для своих партнеров весьма убедительные аргументы. И какой бы выбор не сделало королевство, простым он точно не будет.