В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе. По данному факту полиция начала доследственную проверку.

На 590 километре трассы М-5 "Урал" в районе села Симбухово 49-летний водитель "Лады Ларгус", который является жителем Башкирии, столкнулся с двигавшемся навстречу "МАЗом". Им управлял житель Краснодарского края 33 лет, сообщает ГТРК "Пенза" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

В результате ДТП погибли водитель и четрверо пассажиров "Лады" — мужчины 61, 54, 36 и 33 лет, а также женщина 36 лет. В настоящий момент устанавливают все подробности страшного ДТП.