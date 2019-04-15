Украинскому тренеру грозит пожизненная дисквалификация за договорняки

Украинский футбольный тренер Александр Севидов рискует получить пожизненное отстранение от футбольной деятельности за организацию и участие в договорных матчах. Махинациями со ставками специалист занимался во время работы в футбольном клубе "Сумы".

Именно этот клуб был последним на данный момент местом работы на Украине. Там он занимал должность консультанта главного тренера. Как сообщает Football HD, его подпольная деятельность была также связана с президентом клуба Ростиславом Козаром – оба функционера подкупали арбитров и соперников ради совершения ставок с участием их клуба.

Сейчас Севидов работает в Болгарии, где является главным тренером "Верии".