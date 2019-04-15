В Пермском госархиве обнаружили уникальное интервью Юрия Гагарина

В Пермском государственном архиве новейшей истории обнаружили уникальное и практически забытое интервью Юрия Гагарина. Запись была сделана в марте 1966 года, сразу после выступления космонавта на торжественной встрече в гостинице "Юность" в Москве. Интервью у Гагарина взял специальный корреспондент Пермского областного радио Александр Сергейченко. В течение всего этого времени пленка хранилась в личной коллекции диктора Григория Барабанщикова.

На аудиозаписи первый космонавт планеты поблагодарил жителей Пермской области за поздравления, телеграммы и письма, которые он получил в огромном количестве.