Туристы сняли на видео сход мощной лавины в Хабаровском крае

Мощная лавина сошла на глазах туристов на горном хребте Джаки-Унахта-Якбыяна в Хабаровском крае. Грозное природное явление сняли на видео.

"Сюда на каяках надо", — в шутку заметил один из участников похода, на глазах которого небольшой снежный обвал превратился в смертоносную лавину, сминавшую все на своем пути.

Эти кадры были сделаны днем 12 апреля на горном хребте Джаки-Унахта-Якбыяна. По уверениям гидов проекта "Планета тайга", туристы находились в полной безопасности, поскольку маршрут проходит по гребню 1682-метрового хребта в верховьях реки Кур на левобережье Амура.

"Лавины сходят ниже гребня, поэтому никто из участников похода не мог от неё пострадать даже теоретически", — рассказал ИА "Хабаровский край сегодня" руководитель проекта Виктор Решетников.