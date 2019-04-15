В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой

Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.



Песню "Айсберг" для певицы написал композитор Игорь Николаев и поэтесса Лидия Козлова. Клип был снят в 1984 году. Его всего один раз показали по телевидению. Кому-то из руководства видео показалось вульгарным, и его запретили.

По сюжету Аллу Пугачеву везет на санках по заснеженному берегу неизвестный мужчина. Певица одета в дорогую шубу из песца. Рядом на льдине стоит белый рояль, за которым сидит такой же белый, будто весь в инее, манекен. В конце клипа оказывается, что сани на самом деле тащила сама певица.

По пути Пугачева ложится на спину. Эта поза оказалась слишком вызывающей для советского телевидения 80-х, и клип больше не показывали.

Сегодня Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилей. С днем рождения ее уже поздравил президент России Владимир Путин. В поздравительной телеграмме он отметил, что талант и неординарные вокальные данные певицы, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли ее на вершину эстрадного Олимпа. "Вы снискали поистине всенародную славу", — сказал Путин.