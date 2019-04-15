Волейболист Мусэрский назван лучшим нападающим чемпионата Японии

Российский волейболист клуба "Сантори Санбердз" Дмитрий Мусэрский по итогам завершившегося сезона чемпионата Японии среди мужских команд стал лауреатом нескольких номинаций.

Мусэрский стал самым результативным волейболистом, набрав в 32 встречах минувшего сезона 736 очков. Кроме того, как сообщает Чемпионат.Com, волейболист из России удостоился звания лучшего нападающего чемпионата Японии и был награжден призом за попадание в Топ-6 игроков турнира.

Примечательно, что вместе со своим клубом россиянин занял лишь четвертую строчку в японском первенстве. "Сантори" проиграл три встречи из пяти, не сумев пробиться в полуфинал турнира.

Напомним, что Мусэрский является олимпийским чемпионом в составе сборной России. В российском волейбольном первенстве он выступал за "Белогорье", с которым выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Кубок ЕКВ.