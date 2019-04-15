Совещание 20 региональных отделений РГО впервые прошло в Туле

В Туле впервые прошло совещание председателей 20 региональных отделений Русского географического общества. Новые маршруты обсуждали ведущие географы и этнографы Центральной России и Приволжского округа. Своими наработками путешественники делились друг с другом.

Как передает ГТРК "Тула", из экспедиций тульские туристы привозят не только красивые кадры - например, на Камчатке был установлен памятный крест нашему земляку – капитану-командору Алексею Чирикову. Кроме того, новый проект молодежного клуба "Каменная культура Тульского края". Туристам показывают знаменитые священные мегалиты, такие как Конь-Камень под Ефремовом. Как отметил председатель тульского отделения Российского географического общества, специалист молодёжного центра "Спектр" Олег Золотарёв: "Нам всем знаком Стоунхедж. Конечно, у нас не такие камни грандиозные, но не менее древние. Конечно, раскапывать их мы не собираемся, но есть разные способы исследования. Это будет интересный объект для туризма".

Под эгидой РГО туляки ищут затонувшие корабли у мыса Тарханкут в Крыму, исследуют тропы засечного рубежа, ликвидируют белые пятна в истории Великой Отечественной войны. А ещё — принимают участие во Всероссийском географическом диктанте.

Тульская область является родиной известных путешественников: это и Чириков, и Челюскин, и Скуратов. Сегодня в молодежном клубе "Спектр" ждут новых путешественников, кому не дает покоя история и география.