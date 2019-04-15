Лишенный на 35 лет прав водитель устроил огненное ДТП в Хакасии

Выпивший водитель спалил свою машину и едва не сгорел сам после серьезного ДТП в Абакане. После осмотра врачей выяснилось, что 33-летний мужчина не имел права садиться за руль Toyota Passo, поскольку был лишен прав на 35 лет, отметили в управлении ГИБДД по Хакасии.

Авария произошла около половины второго ночи 14 апреля на улице Кирова. Водитель не совладал с управлением, машина на высокой скорости налетела на бордюр, завалилась на бок и вспыхнула. Через минуту на месте уже были инспекторы, которые преследовали "гонщика".

Последний оказался знатным нарушителем — по решению суда его на 420 месяцев лишили водительских прав, что, впрочем, не помешало мужчине выпить и сесть за руль.

Виновника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытыми переломами ключицы и трех ребер, у его спутницы врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.