Велоспорт. Нильс Политт принес "Катюше" подиум на гонке Париж - Рубэ

Во Франции прошла одно из самых интересных однодневных соревнований Мирового велосипедного тура – гонка Париж – Рубэ, которую с давних времен называют "Северным адом". Победу праздновал бельгиец Филипп Жильбер из команды Deceuninck-Quick Step, немец Нильс Политт из Katusha-Alpecin стал вторым.

Жильбер впервые победил на этой классической гонке, но при этом состязание Париж-Рубэ стало для бельгийца пятой победой на так называемых "монументалках", сообщает РИА Новости. При этом Политт из российской-немецкой "конюшни" был в мгновении от победы, но уступил чемпиону совсем немного в финишном створе.