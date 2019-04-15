Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в магазинах

Международная платежная система Visa запускает пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов.

Сейчас сервис тестируется совместно с Россельхозбанком и торговой сетью "Русский пармезан". Такая программа уже действует в США, Великобритании, Словакии и Польше. В пресс-релизе Visa сообщается, что в планах компании – сделать сервис доступным на всей территории России.

Между тем ранее Центробанк заявлял, что возможность снимать деньги на кассе только при покупке и оплате ее картой необходимо обсудить с Роспотребнадзором на предмет навязывания услуг.

В марте Сбербанк сообщил о том, что вводит услугу снятия наличных в кассе магазина при безналичной оплате покупки.