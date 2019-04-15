Уфимский школьник создал интерактивную карту России для слабовидящих

Ученик шестого класса уфимской гимназии Ярослав Егошин создал интерактивную карту России для слабовидящих детей. Она дает возможность детям с проблемами зрения зучать гаографию страны.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", идея у Ярослава возникла, когда он на две недели потерял зрение, после ожога сетчатки глаза. Тогда 13-летний подросток узнал о школе для слабовидящих и решил помочь им в обучении. "Я хочу, чтобы каждый незрячий ученик мог пользоваться этой картой, как самым обычным школьным атласом. Чтобы слабовидящие дети тоже могли изучать географию наравне со всеми детьми", — поделился ученик уфимской гимназии №82 Ярослав Егошин.

Карта представляет собой пазл из семи ярких разноцветных частей - федеральных округов. Их можно легко собирать и разобирать. Детали все пронумерованы, каждому номеру соответствует описание региона шрифтом Брайля. Ученик коррекционной школы-интерната Уфы для слепых и слабовидящих Вильдан Хисматов, отметил, что:эта карта удобней аналогичных других. Она компактная, есть все, что нужно: шрифт по Брайлю, яркие цвета, ее легко собирать и разбирать. В целом я очень доволен".

Работа над проектом шла две недели. Ярослав изготовил из пластика макет и распечатал на 3D-принтере. По мнению учителей, с этой моделью. гораздо удобнее работать детям, чем с теми, которые сейчас используются в школах. Учитель географии коррекционной школы-интерната для слепых и слабовидящих Венера Габдрахманова, подчеркнула: "Макет, предложенный Ярославом для нас очень удобен. Во-первых, компактным размером, во-вторых, тем, что он закреплен и его можно брать в руки, он не рассыпается".

Теперь Ярослав Егошин намерен представить свою карту на Первом республиканского школьном техническом форуме "Инженеры будущего". Ну а в дальнейшем, планирует продолжить свой проект, чтобы сделать макеты каждого региона России.