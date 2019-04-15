Бобровский признан лучшим игроком третьего матча против "Тампы"

Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский был признан лучшим хоккеистом третьего поединка Кубка Стэнли против "Тампы-Бэй Лайтнинг". Встреча завершилась победой "пиджаков" со счетом 3:1, а голкипер из России отметился 30 сэйвами при 31 броске.

Второй звездой матча стал нападающий "Коламбуса" Оливер Бьеркстранд, который стал автором победной шайбы в ворота "молний". Третье место – у еще одного форварда победителей Пьера-Люка Дюбуа.

Вклад Бобровского в успехи команды оценил и главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла: "Этот матч был тяжелым для Боба. Он хорошо оборонял свои ворота на протяжении двух периодов, но позже соперник взвинтил темп, — приводит слова специалиста Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "Коламбуса". - У нас очень хороший вратарь. Без хорошего голкипера невозможно как добраться до этой стадии, так и добиться успеха в плей-офф".

Напомним, что благодаря этой победе над "Тампой" "Джекетс" повели в серии со счетом 3:0.