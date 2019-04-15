ЕС принял новые поправки по газу, которые коснутся "Северного потока-2"

Советом стран ЕС одобрены поправки к "Газовой директиве Евросоюза". Они касаются работы морских газопроводов и распространятся, в том числе, и на "Северный поток-2", когда он начнет функционировать.

Это является последним этапом процесса официального согласования документа, передает РИА Новости. Ранее этот документ был принят пленарной сессией Европарламента.

Одобрение поправок проходило без обсуждения текста законопроекта, обновленный закон вступит в силу через 20 дней после опубликования в официальном журнале Евросоюза.

При этом странам ЕС отводится 9 месяцев на внедрение новых правил в национальное законодательство.

Согласно закону, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые на данный момент распространяются на наземные трубы.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявлял, поправки к "Газовой директиве" не нацелены специально на "Северный поток-2".

Глава Минэнерго России Александр Новак, в свою очередь, отметил, что "Северный поток-2" будет реализован даже с учетом внесения поправок в директиву.