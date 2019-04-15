На Сицилии схвачена банда, калечившая маргиналов ради страховки
На Сицилии полицейские задержали банду из 34 человек, обвиняющихся в мошенничестве со страховыми выплатами, которые они получали за счет нанесения травм и переломов представителям маргинальных слоев населения, передает РИА Новости.
По данным полиции, члены ОПГ отличались особой жестокостью, которые ради переломов, на долгое время приводивших к костылям и инвалидным колясками, бросали на конечности жертв тяжелые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах.
Юридической стороной преступного бизнеса занимался местный адвокат, оформлявший фальшивые заявления о несчастных случаях в страховые компании. Среди подозреваемых по данному делу — несколько сотен человек.
Участники банды искали новых "доноров" среди асоциальных элементов в местах сборищ токсикоманов и алкоголиков, людей с умственными нарушениями или тяжелыми финансовыми трудностями. Бандиты привлекали их перспективой легкой наживы, увидеть которую удавалось не всем. Полные отчаяния рассказы жертв помогли дополнить список обвинений в отношении фигурантов расследования.
Новые аресты последовали после признаний раскаявшихся бывших коллег из числа 11 задержанных в августе прошлого года. Они действовали по аналогичной схеме, но тогда сообщалось, что за перенесенные страдания выплачивались деньги. Например, перелом руки стоил 300 евро, тогда как сумма страховой выплаты, которую получали мошенники, достигала сотни тысяч.
Действия ОПГ, работавшей в Палермо и Трапани, привели к гибели мигранта из Туниса, тело которого было обнаружено в январе 2017 года. Изначально причиной смерти назывались травмы, полученные в результате ДТП, но впоследствии стало известно, что он перенес многочисленные переломы для инсценировки аварии.
Сейчас
Школу на юго-западе Москвы эвакуировали из-за найденного снаряда
Картина дня
-
Чубайс рассказал, почему во всем виноват
- "Тебе нема": Порошенко провел дебаты сам с собой
- Алла Пугачева отмечает юбилей
- Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
- Почему эквадорские дипломаты устали от Ассанжа
Самое читаемое
-
Приму московского театра изнасиловал поклонник
- Восемь дней поисков: один из пропавших мальчиков найден мертвым
- Муж-неудачник задушил жену-миллионершу. Видео
- Мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей. Видео
- Известный актер умер под смех зрителей прямо на сцене
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Россиян с низкой зарплатой не освободят от НДФЛ, в РТК открестились от слухов
- Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест
- Прогноз: рубль изучит первые пять уроков так и не состоявшегося пока Брекзита
- Австралийский СПГ: кто на новенького?
- Топ-10 самых чистых авиакомпаний в мире
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России
- АвтоВАЗ прекращает поставки автомобилей Lada в Западную Европу
- Машины по программам господдержки скоро закончатся
- Правительство утвердило правила тюнинга и переделок автомобилей
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
- Собянин хочет превратить Капотню в парк
- Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель
- Коммунальщики устроили грязевую бурю
- Дети вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы
- В Москве появятся дома престарелых для животных
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Звезды становятся ближе
- Порошенко и Зеленский едут на смотрины
- Оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?