На Сицилии схвачена банда, калечившая маргиналов ради страховки

На Сицилии полицейские задержали банду из 34 человек, обвиняющихся в мошенничестве со страховыми выплатами, которые они получали за счет нанесения травм и переломов представителям маргинальных слоев населения, передает РИА Новости.

По данным полиции, члены ОПГ отличались особой жестокостью, которые ради переломов, на долгое время приводивших к костылям и инвалидным колясками, бросали на конечности жертв тяжелые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах.

Юридической стороной преступного бизнеса занимался местный адвокат, оформлявший фальшивые заявления о несчастных случаях в страховые компании. Среди подозреваемых по данному делу — несколько сотен человек.

Участники банды искали новых "доноров" среди асоциальных элементов в местах сборищ токсикоманов и алкоголиков, людей с умственными нарушениями или тяжелыми финансовыми трудностями. Бандиты привлекали их перспективой легкой наживы, увидеть которую удавалось не всем. Полные отчаяния рассказы жертв помогли дополнить список обвинений в отношении фигурантов расследования.

Новые аресты последовали после признаний раскаявшихся бывших коллег из числа 11 задержанных в августе прошлого года. Они действовали по аналогичной схеме, но тогда сообщалось, что за перенесенные страдания выплачивались деньги. Например, перелом руки стоил 300 евро, тогда как сумма страховой выплаты, которую получали мошенники, достигала сотни тысяч.

Действия ОПГ, работавшей в Палермо и Трапани, привели к гибели мигранта из Туниса, тело которого было обнаружено в январе 2017 года. Изначально причиной смерти назывались травмы, полученные в результате ДТП, но впоследствии стало известно, что он перенес многочисленные переломы для инсценировки аварии.