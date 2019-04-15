15 апреля 201911:56
Смертельное ДТП в Комсомольске-на-Амуре: над пьяным водителем едва не устроили самосуд
В минувшее воскресенье, 14 апреля, в Комсомольске-на-Амуре пьяный водитель на бизнес-седане устроил лобовое столкновение с небольшой легковушкой — резко выкрутил руль и выскочил на встречную полосу.
Пожилая женщина, находящаяся на пассажирском сидении хетчбэка Toyota Passo, умерла на месте. Виновник аварии отделался легкими травмами.
Собравшаяся толпа, выяснив, что водитель седана нетрезв, едва его не линчевала — спасли приехавшие полицейские.
Пожилой водитель — супруг погибшей женщины — был госпитализирован, о тяжести и характере полученных им травм не сообщается.
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