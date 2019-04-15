Спасатели ликвидировали крупный пожар на Канонерском судоремонтном заводе

В Санкт-Петербурге ликвидировали крупное возгорание на территории Канонерского судоремонтного завода. Пожарные боролись с огнем около часа. Работники предприятия заметили огромный столб дыма около восьми утра. Также его увидели и жители Васильевского острова и Юго-западного района города, передает ГТРК "Санкт-Петербург".

Пламя охватило территорию в 200 квадратных метров. В результате пожара сгорели две бытовки и пострадало небольшое транспортное судно. Его тушили и с воды, и с суши. Возгорание удалось ликвидировать к девяти утра. Пострадавших нет.

В операции приняли участие более 30 спасателей — восемь пожарных расчетов. В настоящий момент идет оценка ущерба. По факту пожара будет проведена проверка. Причины установят в ближайшее время.