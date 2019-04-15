Аэроэкспресс изменит пути следования поездов на Белорусском вокзале

С 20 апреля по 1 мая изменятся пути отправления и прибытия ряда поездов Шереметьевского направления на Белорусском вокзале.

Ночь и утром некоторые аэроэкспрессы будут отправляться и прибывать на 1-й, 7-й и 8-й пути. Для удобства пассажиры могут пользоваться подземным переходом, расположенным между 7-м и 8-м путями.

Изменения связаны с проведением плановых работ на железной дороге, передает "Интерфакс" со ссылкой на ООО "Аэроэкспресс".

В компании также просят пассажиров предварительно ознакомиться с расписанием поездов и прибывать в терминалы заблаговременно.