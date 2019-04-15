В Кремле нет позиции по поводу отмены НДФЛ для малоимущих

Определенной позиции по вопросу освобождения от подоходного налога (НДФЛ) малообеспеченных граждан в настоящее время нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По его словам, подобные идеи должны проходить "обкатку" в кабинете министров, прежде всего в Минфине, налоговой службе и других ведомствах.

Ранее сообщалось, что правительство может приступить к обсуждению вопроса освобождения россиян с низкими доходами от НДФЛ.