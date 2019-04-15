Школу на юго-западе Москвы эвакуировали из-за найденного снаряда

Из школы на юго-западе Москвы эвакуировали детей из-за обнаруженного снаряда.

Центр спорта и образования "Олимп" расположен по адресу улица Удальцова, дом 67. Рядом со школой был найден снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, из здания были выведены 190 детей и 30 учителей. Учащихся отпустили по домам.