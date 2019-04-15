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15 апреля 201912:45

В Казани жители приняли концерт Макса Коржа за землетрясение и вызвали МЧС

instagram.com/maxkorzhmus

Вечером 14 апреля в Казани жители нескольких домов, расположенных рядом с "Татнефть-Ареной, вызвали МЧС, поскольку почувствовали сильную вибрацию в своих квартирах и подумали, что началось землетрясение.

Некоторые даже вышли на улицу. Люди говорили, что толчки были с периодичностью в 15 минут, в квартирах при этом тряслись люстры.

В ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что спасатели обошли квартиры в этих домах, но вибраций там зафиксировано не было. Однако было установлено, что эпицентр толчков располагался в дворце спорта "Татнефть-Арена", где в тот момент проходил концерт белорусского певца Макса Коржа.

При этом отмечается, что после окончания мероприятия вибрации в жилых домах прекратились, угрозы их обрушения нет, передает РИА Новости.

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