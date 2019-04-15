ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

ФСИН выступает против условно-досрочного освобождения Варвары Карауловой. Рассмотрение дела об УДО в Вологодском городском суде назначено на 16 апреля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой. В колонии утверждают, что во время работы Варвара расстегнула пуговицы и демонстрировала болезненное состояние с желанием прилечь. Адвокат осужденной считает, что работает традиционная практика, когда заключенный, отбывая срок, соблюдает установленный порядок, а как только подходит срок условно-досрочного освобождения, намеренно ищутся нарушения. С августа прошлого года Варвара считалась соблюдающей порядок отбывания наказания, а после подачи ходатайства об УДО – несоблюдающей", – подчеркнул Бадамшин.

Вести35.рф напоминают, студентку МГУ Варвару Караулову признали виновной в пособничестве организации "Исламское государство" (запрещена на территории России). Она хотела покинуть страну и примкнуть к одной из террористических ячеек вместе с членом отряда вербовщиков ИГ, якобы с ним у девушки завязались романтические отношения. Российские спецслужбы задержали Караулову в Турции во время попытки пересечь границу с Сирией. В декабре 2016 года ее приговорили к 4,5 годам тюремного заключения. В марте 2019 года в Вологодский городской суд было подано ходатайство об условно-досрочном освобождении Карауловой.