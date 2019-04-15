Предстоящая неделя в Москве будет солнечной

В Москву пришел антициклон, и предстоящая неделя обойдется без осадков. Синоптики обещают переменную облачность и слабый ветер.

Днем воздух будет прогреваться до 10-12 градусов, по ночам в начале неделе температуры будут слабоотрицательными, рассказала РИА Новости специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Температурный фон постепенно возвращается к норме. "Вся неделя будет сухой, солнечной и не особенно ветреной", — отметила синоптик.