Пожарные в Хабаровском крае безуспешно сбивали рысь струей воды. Видео

В город Советская Гавань забрела рысь и, спасаясь от любопытных прохожих забралась на дерево, где провела несколько дней. По словам очевидцев, в город она пришла в поисках пищи и первоначально была замечена на городских мусорках.

По сообщению ИА "Хабаровский край сегодня", в попытках прогнать животное, потерпели фиаско полиция, ветеринарная служба, сотрудники МЧС и даже охотинспекторы.

Так, приехавшие пожарные щедро облили рысь из шланга, однако несчастное животное крепко вцепилось в дерево и сумело на нем удержаться.

Вчера вечером, 14 апреля, рысь самостоятельно слезла и скрылась в лесу.